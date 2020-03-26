بتهمة تجارة المخدرات.. شرطة “إعزاز” تلقي القبض على عنصرين من الفصائل الموالية  لتركيا

27 مارس,2020
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محافظة حلب – المرصد السوري لحقوق الإنسان: ضبط قسم الشرطة في إعزاز كميات كبيرة من المخدرات واعتقلت عددا من أفراد عصابة تمتهن الاتجار والتعاطي. 
وأفادت مصادر المرصد السوري، بأن قادة وعناصر في لواء الفتح الموالي لتركيا ضالعون بجرم الاتجار بالحبوب المخدرة التي تم ضبطها، حيث اعتقلت عنصرين اثنين وحولهما قسم الشرطة إلى المحكمة العسكرية.
وأفادت مصادر المرصد السوري، في 25 مارس/آذار، بأن عناصر الشرطة العسكرية اعتقلت 5 افراد من عصابة تختطف الأطفال في منطقة عفرين، بينما تمكنت من تحرير 6 أطفال في أحد مقرات الاحتجاز. 
ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، في 24 مارس/آذار، عناصر من فصيلي الجبهة الشامية وأحرار الشرقية اعتقلوا عناصر من “الشرطة الحرة” في مدينة عفرين بعد أن شتموا “الجيش الحر”، دون ورود تفاصيل إضافية.

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