بعد التحرش بالنساء.. اشتباكات بين عناصر الفصائل الموالية لتركيا في مناطق “نبع السلام”

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم، اشتباكات بالأسلحة الرشاشة بين عناصر الفصائل الموالية لتركيا، ووفقا لمصادر المرصد السوري، فإن الاشتباكات جرت بين أبناء دير الزور من فصيل “أحرار الشرقية” وعناصر من قرية حمام التركمان، وذلك بعد تحرشات متكررة لنساء القرية من قبل عناصر “أحرار الشرقية”، في حين أصيب 3 عناصر من الفصائل خلال الاشتباكات.

وأفادت مصادر المرصد السوري لحقوق الإنسان، في 20 مارس/آذار بأن تلك الفصائل سرقت محركات الديزل المخصصة لاستخراج المياه من الآبار في قرية كنيهر ودركو والسعيد وهي مجموعة قرى تعرف بـ”رشدة حمرة” في ريف تل تمر.

كما تعفش الأدوات والمعدات من المشاريع الزراعية في المنطقة وتضيق على المواطنين وتفرض أموالا وتتهمهم بالانتماء للأحزاب الكردية، فيما يسكن هذه القرى العرب “الشرابيين”، كما يمنعون التصوير في المنطقة.