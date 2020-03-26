بعد التحرش بالنساء.. اشتباكات بين عناصر الفصائل الموالية لتركيا في مناطق “نبع السلام”

27 مارس,2020
أقل من دقيقة

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم، اشتباكات بالأسلحة الرشاشة بين عناصر الفصائل الموالية لتركيا، ووفقا لمصادر المرصد السوري، فإن الاشتباكات جرت بين أبناء دير الزور من فصيل “أحرار الشرقية” وعناصر من قرية حمام التركمان، وذلك بعد تحرشات متكررة لنساء القرية من قبل عناصر “أحرار الشرقية”، في حين أصيب 3 عناصر من الفصائل خلال الاشتباكات.
وأفادت مصادر المرصد السوري لحقوق الإنسان، في 20 مارس/آذار بأن تلك الفصائل سرقت محركات الديزل المخصصة لاستخراج المياه من الآبار في قرية كنيهر ودركو والسعيد وهي مجموعة قرى تعرف بـ”رشدة حمرة” في ريف تل تمر.
كما تعفش الأدوات والمعدات من المشاريع الزراعية في المنطقة وتضيق على المواطنين وتفرض أموالا وتتهمهم بالانتماء للأحزاب الكردية، فيما يسكن هذه القرى العرب “الشرابيين”، كما يمنعون التصوير في المنطقة.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

27 مارس,2020

بتهمة تجارة المخدرات.. شرطة “إعزاز” تلقي القبض على عنصرين من الفصائل الموالية  لتركيا

26 مارس,2020

في اليوم الـ21 من وقف إطلاق النار الجديد.. قوات النظام تقصف ريفي إدلب وحلب.. وطائرات الاستطلاع تحلق في أجواء منطقة “بوتين-أردوغان” 

26 مارس,2020

القوات التركية تستأنف ضخ المياه من محطة “علوك” بعد توقيفها نحو 5 أيام

26 مارس,2020

في ظل نشاط خلايا تنظيم “الدولة الإسلامية” في مناطق “قسد”.. تفجير يستهدف عربة عسكرية يسفر عن خسائر بشرية