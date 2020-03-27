حشودات مدنية تتوافد إلى اتستراد الـ “M4” رفضاً للاتفاق التركي – الروسي الأخير

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، توافد حشود مدنية إلى اتستراد اللاذقية – حلب الدولي وذلك للاعتصام والتظاهر بالقرب من مدينة أريحا ضد تسيير القوات التركية والروسية لدوريات مشتركة على الطريق هناك، وكان المرصد السوري نشر قبل يومين، أن مسلحين مجهولين عمدوا إلى تفجير جسر الكفير الواقع على اتستراد اللاذقية – حلب غرب مدينة جسر الشغور، وذلك بعد تفخيخة حيث يرجح أن الفاعلين من المجموعات الجهادية، ويأتي ذلك في إطار الممارسات التي تعمد إليها مجموعات جهادية رافضة للاتفاق الروسي – التركي الأخير، بالإضافة للرفض الشعبي لها، وكان المرصد السوري رصد قبل أيام عادة رفع السواتر الترابية على طريق اللاذقية – حلب الدولي عند بلدة النيرب شرق إدلب من قبل أشخاص، وذلك بعد أن كانت القوات التركية أزالت السواتر الترابية هناك تمهيداً لتسيير دوريات مشتركة مع الروس لاحقاً.