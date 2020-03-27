محاولة اغتيال تطال قيادي في “قوات موالية للنظام” في منطقة وادي بردى بريف دمشق

محافظة ريف دمشق – المرصد السوري لحقوق الإنسان: هزّ انفجار متوسط الشدة ليلة الأمس قرية التكية الواقعة في منطقة وادي بردى في ريف العاصمة دمشق، تبين أنه ناجم عن تفجير عبوة ناسفة استهدف سيارة قيادي بارز في صفوف قوات “الدفاع الوطني”، جرى نقله على إثر ذلك إلى إحدى مشافي العاصمة دمشق بعد إصابته بجروح خطيرة. ونشر “المرصد السوري” أمس أن أصوات اشتباكات بالأسلحة الخفيفة سمعت في بلدة حزة الواقعة في الغوطة الشرقية بريف العاصمة دمشق، استمرت لما يقارب الساعتين، وبحسب مصادر “المرصد السوري”، فإن الإشتباكات ناجمة عن قيام مسلحين مجهولين بمهاجمة أحد الحواجز التابعة لـ”الحرس الجمهوري” على أطراف بلدة حزة. مصادر أهلية قالت لـ”المرصد السوري” أن أصوات سيارات إسعاف سُمعت وهي في طريقها إلى مكان الحاجز في حزة مما يرجح وقوع خسائر بشرية في صفوف عناصر الحاجز.