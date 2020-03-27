آليات عسكرية تابعة للحرس الثوري الإيراني يرافقها 10 شاحنات مغطاة بالكامل تدخل مدينة البوكمال قادمة من العراق

محافظة دير الزور – المرصد السوري لحقوق الإنسان: علم المرصد السوري لحقوق الإنسان من مصادر موثوقة، أن ما لا يقل عن 10 شاحنات مغطاة بالكامل ويرافقها آليات عسكرية تابعة للحرس الثوري الإيراني، دخلت خلال الساعات الفائتة إلى مدينة البوكمال بريف دير الزور الشرقي قادمة من الأراضي العراقية، ووفقاً لمعلومات المرصد السوري فإن حملة الشاحنات مجهولة لتعمد قوات “الحرس الثوري” بتغطية الشاحنات بشكل كامل، وكان المرصد السوري أشار في العاشر من الشهر الجاري، إلى اشتباكات عنيفة شهدتها مدينة الميادين الواقعة بريف دير الزور الشرقي، بين عناصر من “الفرقة الرابعة” ومليشيا عشائرية مستحدثة تتبع للحرس الثوري الإيراني، وفي التفاصيل التي حصيل عليها المرصد السوري فإن المدعو “أ.خ” من أبناء الميادين عمد إلى تشكيل مليشيا جديدة تضم المئات من عشيرته وبات تتبع للحرس الثوري الإيراني، ليقوم متزعم المليشيا بعد ذلك من التوجه لحاجز “الفرقة الرابعة” بشارع الكورنيش في مدينة الميادين وطلب منهم إخلاء الحاجز وبأن المليشيا المستحدثة هي من ستقوم بحماية المنطقة هناك، إلا أن عناصر الحاجز رفضوا الانسحاب لتندلع على إثرها اشتباكات عنيفة بين الطرفين، قتل خلالها عنصر من “الدفاع المدني” تصادف وجود بالقرب من المنطقة بالإضافة لإصابة مدنيين، وانتهت الاشتباكات بانسحاب “الفرقة الرابعة” من الحاجز وسيطرت المليشيا عليه.