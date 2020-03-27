للمرة الثامنة خلال أيام.. القوات التركية تسير دورية بمفردها على طريق “حلب – اللاذقية” الدولي

علم المرصد السوري لحقوق الإنسان أن القوات التركية عمدت إلى تسيير دورية عسكرية جديدة على اتستراد اللاذقية – حلب الدولي، حيث انطلقت الدورية التركية صباح اليوم الجمعة من منطقة سراقب وسارت على طريق الـ “M4” وصولاً إلى قرية مصيبين بريف إدلب، يذكر أن هذه الدورية هي الثامنة من نوعها التي تجريها القوات التركية خلال أيام، حيث كان المرصد السوري رصد يوم أمس الأول، تسيير القوات التركية دورية عسكرية بمفردها على طريق M4 الدولي، حيث انطلقت الدورية من مدينة سراقب وسارت على طريق “حلب – اللاذقية” الدولي وصولاً إلى قرية مصيبين بريف إدلب

عدسة المرصد السوري ترصد تسيير القوات التركية لدورية جديدة بمفردها على اتستراد اللاذقية – حلب الدولي

عدسة المرصد السوري ترصد تسيير القوات التركية لدورية جديدة بمفردها على اتستراد اللاذقية – حلب الدولي Posted by ‎المرصد السوري‎ on Friday, March 27, 2020