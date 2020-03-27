قوات “الجيش التركي” تنفذ تهديداتها وتنقل جميع اللاجئين المتواجدين بمنطقة “بازار كوله” على الحدود اليونانية إلى مراكز طبية

علم المرصد السوري لحقوق الإنسان أن قوات الجيش التركي عمدت إلى ترحيل جميع اللاجئين المتواجدين في منطقة “بازار كوله” الواقعة على الحدود التركية – اليونانية قسرياً، وذلك بعد أن مزقت جميع الخيام التي نصبها طالبو اللجوء هناك الذين كانوا يأملون بالوصول إلى اليونان ومنها إلى أوربا، وأضافت مصادر المرصد السوري بأن القوات التركية عمدت إلى نقل اللاجئين عبر باصات إلى مراكز طبية لإجراء فحوصات لهم بما يتعلق بفيروس “كورونا” على أن يتم نقلهم لاحقاً إلى ولاية اسطنبول، كما جرى ضرب بعض اللاجئين من قبل الجيش التركي.

وكان المرصد السوري نشر يوم أمس الخميس، ن قوات الجيش التركي والهلال الأحمر التركي، تضع اللاجئين في مخيمات منطقة “بازار كوله” على الحدود اليونانية التركية أمام خيارين إما الحجر الصحي في سكن الطلاب أو الترحيل إلى إسطانبول، وذلك بحجة انتشار “كورونا” داخل المخيم، حيث مزق عناصر الجيش التركي عددا من الخيم والشوادر بهدف إجبار اللاجئين على إفراغ المنطقة.

وحصل المرصد السوري على شريط مصور يظهر مئات النساء والأطفال ينتظرون مساعدتهم منذ الساعة السادسة صباحا في الدور المخصص لهم، فيما يوجد عدد أكبر في الدور المخصص للرجال.

وأكدت مصادر المرصد السوري بأن النازحين يعاملون معاملة غير إنسانية، كما أن المنطقة تشهد حالات فوضى تزامنا مع غياب دور لأي منظمة إنسانية، وذلك بهدف إعادة اللاجئين إلى مناطقهم بسبب الإهمال المتواصل لهم.