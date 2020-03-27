خلال 3 أسابيع.. أكثر من 1825 آلية عسكرية تركية تدخل منطقة “بوتين – أردوغان”

27 مارس,2020
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رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان رتل عسكري تركي دخل صباح اليوم الجمعة إلى داخل الأراضي السورية، حيث دخل الرتل الجديد المؤلف من نحو 100 آلية عسكرية عبر معبر كفرلوسين الحدودي مع لواء اسكندرون شمال إدلب، وتوجه نحو المواقع والنقاط التركية في إدلب، ومع استمرار تدفق الأرتال التركية، فإن عدد الآليات التي دخلت الأراضي السورية منذ بدء وقف إطلاق النار الجديد بلغ 1825 آلية، بالإضافة لآلاف الجنود.

وبذلك، يرتفع عدد الشاحنات والآليات العسكرية التي وصلت منطقة “خفض التصعيد” خلال الفترة الممتدة من الثاني من شهر فبراير/شباط الجاري وحتى الآن، إلى أكثر من 5235 شاحنة وآلية عسكرية تركية دخلت الأراضي السورية، تحمل دبابات وناقلات جند ومدرعات و”كبائن حراسة” متنقلة مضادة للرصاص ورادارات عسكرية، فيما بلغ عدد الجنود الأتراك الذين انتشروا في إدلب وحلب خلال تلك الفترة أكثر 9950 جندي تركي.

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