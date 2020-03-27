في مشهد اعتيادي.. تناحر فصائلي مسلح في مدينة عفرين بريف حلب الشمالي الغربي

27 مارس,2020
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Turkey-backed Syrian fighters patrol on November 19, 2018 in the northwestern Syrian city of Afrin. - Clashes on Sunday between Turkish-backed rebel factions vying for influence in the northern Syrian town of Afrin left 25 fighters dead, the Britain-based Syrian Observatory for Human Rights said said. (Photo by Bakr ALKASEM / AFP)

محافظة حلب – المرصد السوري لحقوق الإنسان: علم “المرصد السوري لحقوق الإنسان” أن اشتباكات بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة اندلعت وسط مدينة عفرين شمال غرب حلب، بين مجموعات مسلحة من “الجبهة الشامية” من جهة، وعناصر مسلحة أُخرى من اللواء “51” من جهة أخرى، ووفقاً لمصادر “المرصد السوري”، فإن الاشتباكات داخل المدينة اشتدت وباتت عنيفة تُستخدم خلالها قذائف صاروخية من نوع RBG بالإضافة للأسلحة الثقيلة واستخدام مضادات أرضية وسط حالة من الهلع لأهالي وسكان المدينة، فيما لم معلومات حتى اللحظة عن أسباب العراك المسلح هذا.

ونشر “المرصد السوري” في 21 مارس أن مسلحين ينتمون لـ”فرقة الحمزة” الموالية لتركيا، أقدموا على إطلاق النار من أحد الحواجز العسكرية التابعة للفرقة اتجاه أحد الشبان من عشيرة “الموالي”، في منطقة الباسوطة بريف مدينة عفرين، الأمر الذي أدى لمقتل الشاب على الفور، يأتي ذلك بعد أن أعطى أحد القادة العسكريين في “فرقة الحمزة” أوامر للحاجز التابع للفصيل في منطقة الباسوطة بإطلاق النار على كل من لايقف على الحاجز، حيث يسود التوتر في المنطقة تخوفاً من تداعيات العملية.

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