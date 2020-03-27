قتلى وجرحى في صفوف الفصائل الموالية لـ أنقرة جراء الاقتتال المسلح المتواصل في عفرين شمال غرب حلب

محافظة حلب – المرصد السوري لحقوق الإنسان: وثّق “المرصد السوري” مقتل عنصر من اللواء “51” وجرح 5 آخرين جراء الاقتتال المسلح الذي اندلع بين الجبهة الشامية من جهة، واللواء “51” من جهة أُخرى في مدينة عفرين الخاضعة لسيطرة “القوات التركية” والفصائل المنضوية ضمن غرفة عمليات “غصن الزيتون” في ريف حلب الشمالي الغربي. حيث علم “المرصد السوري لحقوق الإنسان” أن اشتباكات بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة اندلعت وسط مدينة عفرين شمال غرب حلب، بين مجموعات مسلحة من “الجبهة الشامية” من جهة، وعناصر مسلحة أُخرى من اللواء “51” من جهة أخرى، ووفقاً لمصادر “المرصد السوري”، فإن الاشتباكات داخل المدينة اشتدت وباتت عنيفة تُستخدم خلالها قذائف صاروخية من نوع RPG بالإضافة للأسلحة الثقيلة واستخدام مضادات أرضية وسط حالة من الهلع لأهالي وسكان المدينة.