الفصائل الموالية لتركيا تواصل تضييق الخناق على أهالي عفرين عبر اعتقالات تعسفية جديدة في المدينة وريفها

محافظة حلب – المرصد السوري لحقوق الإنسان: ما تزال الفصائل الموالية لتركيا مستمرة بانتهاكاتها بحق من تبقى من أهالي عفرين في إطار السياسة الممنهجة لجرهم في نهاية المطاف إلى الخروج من مناطقهم، وفي سياق ذلك علم المرصد السوري لحقوق الإنسان أن فصائل موالية لأنقرة عمدت إلى اختطاف واعتقال 5 مواطنين من أهالي مدينة عفرين وريفها، واقتيادهم إلى جهة لاتزال مجهولة بذرائع وتهم متعددة، وكان المرصد السوري أشار قبل أيام، إلى اختطاف مواطن من أبناء مدينة عفرين، وهو لاعب كرة قدم يقيم قرب أحد الأفران في مدينة عفرين، وسط ظروف مجهولة تلاحق المواطن عن المكان الذي جرى اقتياديه إليه. ووثقّ “المرصد السوري” في 19 مارس مفارقة شاب من مدينة معرة النعمان للحياة في ريف مدينة عفرين شمال غرب حلب، ووفقاً لمصادر “المرصد السوري” جرى إطلاق النار على الشاب أثناء سلوكه أحد الطرقات الفرعية في ناحية جنديرس بريف عفرين، ليقدم عدد من المسلحين على إطلاق النار عليه خلال قيادته لسيارة، فارق على إثرها الحياة على الفور.