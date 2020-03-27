ظروف مجهولة تحوم حول وفاة شاب من ريف درعا الشرقي وسط اتهامات للنظام السوري بالتكتم عن إصابته بفيروس “كورونا”

لا تزال مجهولة حتى اللحظة ظروف وأسباب وفاة الشاب (ب.ص) من بلدة صماد بريف درعا الشرقي، حيث تتضارب المعلومات بين وفاته جراء فيروس “كورونا” المستجد وبين إصابته بالتهاب رئة حاد أدى لوفاته، وقالت مصادر المرصد السوري أن اتهامات توجه للنظام السوري بالتكتم عن وفاة الشاب الذي عاد مؤخراً من لبنان نتيجة فيروس كورونا، ولم يتسنى للمرصد السوري التأكد من حقيقة الأمر الذي أدى لوفاة الشاب، وكان المرصد السوري نشر يوم أمس، أنه شهدت محافظة دمشق إغلاقا تاما لجميع المتاجر والمؤسسات العامة والخاصة في أوقات حظر التجول الذي فرضته حكومة النظام منذ السادسة مساء أمس.

وتوقفت المخابز التي تعمل ليلا تزامنا مع تطبيق الحظر المفروض، حيث تم تحديد ساعات عمل جديدة وكذلك توزيع الخبز بإشراف لجان محلية تطوعية عبر تقسيم دمشق إلى قطاعات لتسهيل وتنظيم العمل.

ووفقا لمصادر المرصد السوري فإن اللجان المحلية في مدينة دمشق وزعت ربطة خبز واحدة على المواطنين بسعر 50 ليرة سورية، ابتداء من اليوم وحتى انتهاء فترة الحجر الصحي.

في سياق ذلك، رصد المرصد السوري حشود مئات المواطنين أمام لجان الأحياء المخصصة لتوزيع الخبز، دون مراعاة لاستمرارية الحظر الصحي أمام الحصول على ربطة الخبز، حيث شهدت التجمعات تدافع المواطنين وازدحاما يفوق ازدحام الأفران، ما يشكل خطرا أكبر على المواطنين في ظل إنتشار وباء “كورونا”.