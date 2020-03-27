فصائل السويداء وقوات النظام يتصديان لتسلل مسلحين غرب المحافظة 

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم، اشتباكات بالأسلحة الرشاشة بين عناصر قوات النظام والفصائل في محافظة السويداء من جهة، ومجموعات مسلحة من بصرى الشام، إثر تسلل الأخيرة إلى محيط بلدة القريا، حيث استهدفوا سيارة مدنية، ما تسبب بمقتل شخص وإصابة 2 آخرين.

ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، في 26 مارس/آذار، اشتباكات بالأسلحة الرشاشة بين الفصائل المحلية في السويداء من جهة، وعناصر حاجز لقوات النظام على طريق “العين” بالقرب من مدينة صلخد جنوب المحافظة، حيث قتل 4 من الفصائل المحلية، كما قتل عنصر من قوات النظام وأصيب آخرين.

وشهدت مدينة صلخد وريفها توترا أمنيا وغضب أهالي السويداء عامة.