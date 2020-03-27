فصائل السويداء وقوات النظام يتصديان لتسلل مسلحين غرب المحافظة 

27 مارس,2020
أقل من دقيقة

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم، اشتباكات بالأسلحة الرشاشة بين عناصر قوات النظام والفصائل في محافظة السويداء من جهة، ومجموعات مسلحة من بصرى الشام، إثر تسلل الأخيرة إلى محيط بلدة القريا، حيث استهدفوا سيارة مدنية، ما تسبب بمقتل شخص وإصابة 2 آخرين. 
ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، في 26 مارس/آذار، اشتباكات بالأسلحة الرشاشة بين الفصائل المحلية في السويداء من جهة، وعناصر حاجز لقوات النظام على طريق “العين” بالقرب من مدينة صلخد جنوب المحافظة، حيث قتل 4 من الفصائل المحلية، كما قتل عنصر من قوات النظام وأصيب آخرين.
وشهدت مدينة صلخد وريفها توترا أمنيا وغضب أهالي السويداء عامة.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

27 مارس,2020

بعد هروبهم من السجن.. القوى الأمنية التابعة لـ”قسد” تلقي القبض على 11 سجينا من خلايا تنظيم “الدولة الإسلامية” 

27 مارس,2020

 ضمن الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار وباء “كورونا”.. المدينة الجامعية في دمشق تغلق عددا من الوحدات السكنية 

27 مارس,2020

“عدسة المرصد”: المواطنون في مدينة الرقة يلتزمون بحظر التجول الذي فرضته “الإدارة الذاتية”

27 مارس,2020

“عدسة المرصد”: بعض المحال التجارية في مدينة البصيرة في ريف دير الزور تلتزم بالحظر الذي فرضته الإدارة الذاتية”