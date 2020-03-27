بعد اشتباكات عنيفة.. مقتل متزعم عصابة خطف واستمرار التوتر الأمني بين مسلحي السويداء ودرعا 

27 مارس,2020
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فجر متزعم عصابة نفسه بحزام ناسف بعد محاصرته من قبل فصائل السويداء، ما تسبب بإصابة 3 من الفصائل
ويعد من أخطر المطلوبين وهو من أبناء بلدة “القريا” ويعمل مع مجموعة من أبناء السويداء وريف درعا، حيث صدرت بحقه مذكرات بحث. كما أصدر والده بيانا يعلن براءته من أعماله التي لا تمثل أخلاق أهل “جبل العرب”.
على صعيد متصل، شهدت أطراف بلدة “القريا” اشتباكات متقطعة بين عصابات الخطف من جهة والفصائل المحلية في السويداء من جهة أخرى، في حين وصل عشرات المسلحين من أهالي “جبل العرب” لمؤازرة الفصائل. 
في سياق ذلك، شهدت مناطق ريف السويداء ومنطقة بصرى الشام توترا أمنيا وحشود للمسلحين من الطرفين.
ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، مساء اليوم، اشتباكات بالأسلحة الرشاشة بين عناصر قوات النظام والفصائل في محافظة السويداء من جهة، ومجموعات مسلحة من جهة أخرى، إثر تسلل الأخيرة إلى محيط بلدة القريا، حيث استهدفوا سيارة مدنية، ما تسبب بمقتل شخص وإصابة 2 آخرين. 

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