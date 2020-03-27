 ضمن الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار وباء “كورونا”.. المدينة الجامعية في دمشق تغلق عددا من الوحدات السكنية 

أغلقت مديرية السكن الجامعي في دمشق جميع البوابات وشددت الحراسة على أسوار المدينة، فيما أبقت الباب الرئيسي مفتوحا أمام سكان المدينة الجامعية، بحسب ما أفادت مصادر طلابية في جامعة دمشق.

على صعيد متصل، أصدر مدير المدينة الجامعية في دمشق قرارا بإخلاء الوحدات السكنية من الطلاب بشكل جزئي ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة ‏فيروس “كورونا”‏، حيث سيتم إغلاق أبواب الوحدات السكنية بإشراف إدارة المدينة، في حين تم إخلاء الوحدات السكنية في تجمع الهمك وتجمع برزة، الوحدات السكنية في تجمع المزة، وهي: الوحدة 2، والوحدة 3، والوحدة 4، والوحدة 7، والوحدة 8، والوحدة 13، فيما بقيت في الخدمة الوحدات السكنية المخصصة للطلبة العرب وذوي الاحتياجات الخاصة وهي: الوحدة 5، والوحدة 15، والوحدة 11.

كذلك، الوحدات الرابعة عشرة والثانية عشرة والسادسة والأولى للطلاب والطالبات الذين لا يستطيعون السفر إلى محافظاتهم، بالإضافة إلى تجمع الدراسات العليا في المدينة الجامعية.