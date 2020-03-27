بعد هروبهم من السجن.. القوى الأمنية التابعة لـ”قسد” تلقي القبض على 11 سجينا من خلايا تنظيم “الدولة الإسلامية” 

محافظة دير الزور – المرصد السوري لحقوق الإنسان: تمكن أحد عشر سجينا متهمين بالانتماء إلى تنظيم “الدولة الإسلامية”، ليلة أمس، من الهروب من سجن قوات سوريا الديمقراطية في بلدة الكسرة بريف دير الزور الغربي، في حين ألقت القوى الأمنية التابعة لـ”قسد” على جميع السجناء وأعادتهم إلى السجن.

كان المرصد السوري وثق مقتل عنصرين اثنين وإصابة آخر من قوات “قسد” جراء تفجير عبوة ناسفة زرعها خلايا تنظيم “الدولة الإسلامية” استهدفت عربة عسكرية ، في 25 مارس/آذار، في منطقة ذيبان قرب حقل العمر النفطي في ريف دير الزور.