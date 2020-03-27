بعد أيام قليلة من الهدوء الحذر.. القوات التركية تقصف قرى عين عيسى شمال الرقة

27 مارس,2020
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رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، مساء اليوم، قصفا مدفعيا نفذته القوات التركية، استهدف قرية سيدا في ريف عين عيسى شمال الرقة، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية حتى الآن.
وشهدت محاور عين عيسى هدوءً حذرا خلال الأيام الثلاث الفائتة.
كانت استهدفت الفصائل الموالية لتركيا، في 24 مارس/آذار، صهاريج نقل وقود في محيط عين عيسى شمال الرقة، في حين اشتبكت قوات “قسد” مع تلك الفصائل لاستخراج الصهاريج، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية.
ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان اشتباكات عنيفة، في 20 مارس/آذار، بين قوات سوريا الديمقراطية من طرف، والفصائل الموالية لتركيا من طرف آخر، على محاور شمال بلدة عين عيسى بريف الرقة الشمالي، ترافقت مع قصف واستهدافات متبادلة، ما أدى لسقوط قتلى وجرحى بين الطرفين.

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