استهدافات متبادلة بين قوات النظام والفصائل على محاور جنوب إدلب.. تزامناً مع دخول وقف إطلاق النار يومه الـ 23

28 مارس,2020
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وثق المرصد السوري لحقوق الإنسان مقتل عنصر من قوات النظام جراء استهدافه بأحد قناصات الفصائل في محور الأتارب بريف حلب الغربي، فيما سقطت قذائف صاروخية أطلقتها قوات النظام بعد منتصف ليل الجمعة – السبت على أماكن في بلدتي الفطيرة وسفوهن بجبل الزاوية، كما شهد محور كفرنبل وكفربطيخ استهدافات متبادلة بالرشاشات المتوسطة خلال الساعات الفائتة، بين الفصائل ومجموعات جهادية من طرف، وقوات النظام والمسلحين الموالين لها من طرف آخر، ليعود الهدوء الحذر ليسيطر على المنطقة خلال ساعات الصباح الأولى ضمن اليوم الـ 23 من دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ ضمن منطقة “بوتين – أردوغان”، وكان المرصد السوري وثق يوم أمس، مقتل عنصرين من قوات النظام وإصابة آخرين، جراء استهداف الفصائل لأحد الأبنية التي تتحصن فيها قوات النظام والمسلحين الموالين لها في بلدة كفربطيخ.

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