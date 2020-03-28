الفلتان الأمني يتواصل في درعا عبر عملية اغتيال جديدة طالت أحد عناصر “الأمن العسكري” في المدينة

28 مارس,2020
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محافظة درعا – المرصد السوري لحقوق الإنسان: تتواصل عمليات الاغتيال في محافظة درعا بشكل متصاعد يومياً، حيث رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان مقتل أحد عناصر “الأمن العسكري” التابع لقوات النظام جراء إطلاق النار عليه من قبل مسلحين مجهولين في درعا البلد بمدينة درعا. وبذلك، ترتفع أعداد الهجمات ومحاولات الاغتيال بأشكال وأساليب عدة عبر تفجير عبوات وألغام وآليات مفخخة وإطلاق نار نفذتها خلايا مسلحة خلال الفترة الممتدة من يونيو/حزيران الماضي وحتى يومنا هذا إلى أكثر من 373، فيما وصل عدد الذين استشهدوا وقتلوا إثر تلك المحاولات خلال الفترة ذاتها إلى 224، وهم: 47 مدنيا بينهم 5 مواطنات و4 أطفال، إضافة إلى 115 من قوات النظام والمسلحين الموالين لها والمتعاونين مع قوات الأمن، و41 من مقاتلي الفصائل ممن أجروا “تسويات ومصالحات”، وباتوا في صفوف أجهزة النظام الأمنية من بينهم قادة سابقين، و17 من المليشيات السورية التابعة لـ”حزب الله” اللبناني والقوات الإيرانية، بالإضافة إلى 6 مما يُعرف بـ”الفيلق الخامس” الذي أنشأته روسيا.

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