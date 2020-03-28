العثور على جثة أحد الأشخاص مفصولة الرأس عن الجسد في مدينة عفرين الخاضعة لسيطرة القوات التركية والفصائل الموالية لها

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان العثور على جثة شخص مفصولة الرأس عن الجسد في مدينة عفرين الخاضعة لسيطرة القوات التركية والفصائل الموالية لها شمال غرب حلب، حيث عثر على الشخص وهو جثة هامدة مكبل الأيدي ومرمي عند أحد حاويات القمامة في حي الزيدية ضمن مدينة عفرين، فيما لم ترد معلومات عن هوية الشخص إذا ماكان عنصر في الفصائل الموالية لتركيا أم مدني. ووثّق “المرصد السوري” يوم أمس مقتل عنصر من اللواء “51” وجرح 5 آخرين جراء الاقتتال المسلح الذي اندلع بين الجبهة الشامية من جهة، واللواء “51” من جهة أُخرى في مدينة عفرين الخاضعة لسيطرة “القوات التركية” والفصائل المنضوية ضمن غرفة عمليات “غصن الزيتون” في ريف حلب الشمالي الغربي. حيث علم “المرصد السوري لحقوق الإنسان” أن اشتباكات بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة اندلعت وسط مدينة عفرين شمال غرب حلب، بين مجموعات مسلحة من “الجبهة الشامية” من جهة، وعناصر مسلحة أُخرى من اللواء “51” من جهة أخرى، ووفقاً لمصادر “المرصد السوري”، فإن الاشتباكات داخل المدينة اشتدت وباتت عنيفة تُستخدم خلالها قذائف صاروخية من نوع RPG بالإضافة للأسلحة الثقيلة واستخدام مضادات أرضية وسط حالة من الهلع لأهالي وسكان المدينة.