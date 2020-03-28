قوات النظام تواصل خرقها لوقف إطلاق النار عبر قصف وهجوم على مواقع بجبل الزاوية

28 مارس,2020
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تتواصل الاشتباكات بالرشاشات المتوسطة والخفيفة، بين الفصائل ومجموعات جهادية من جهة، وقوات النظام والمسلحين الموالين لها من جهة أخرى على محوري الفطيرة وكفرنبل جنوب إدلب، في هجوم لقوات النظام على المنطقة وسط قصف صاروخي متجدد، ومعلومات عن خسائر بشرية في صفوف الطرفين، تأتي تلك الخروقات ضمن اليوم الـ 23 من دخول وقف إطلاق النار الجديد حيز التنفيذ ضمن منطقة “بوتين-أردوغان”، وكان المرصد السوري وثق يوم أمس، مقتل عنصرين من قوات النظام وإصابة آخرين، جراء استهداف الفصائل لأحد الأبنية التي تتحصن فيها قوات النظام والمسلحين الموالين لها في بلدة كفربطيخ.

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