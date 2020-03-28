على خلفية مقتل “المسؤول الأمني” في أحرار الشرقية برصاص “الشرطة العسكرية”.. اشتباكات عنيفة بين الطرفين في مدينة الباب

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان اندلاع اشتباكات عنيفة بين الشرطة الموالية لتركيا من جهة، وفصيل “أحرار الشرقية” من جهة أخرى، على خلفية قيام الأول بإطلاق الرصاص في سوق مدينة الباب لإجبار أصحاب المحال التجارية على إغلاقها بقوة السلاح في ظل الإجراءات الاحترازية لمنع تفشي فايروس “كورونا”، لتصيب إحدى الرصاصات “المسؤول الأمني” في أحرار الشرقية أثناء مروره في مكان وقوع إطلاق النار وترديه قتيلا، على إثر ذلك استنفرت قوات من فصيل “أحرار الشرقية” وهاجمت مواقع للشرطة الموالية لتركيا المتمركزة في محيط مشفى الباب، وتسببت الاشتباكات بوقوع 10 جرحى على الأقل من كلا الطرفين، وسط توتر تشهده المنطقة في ظل وصول تعزيزات عسكرية لفصيل “أحرار الشرقية”إلى مدينة الباب قادمة من مدينة عفرين وتوتر تشهده المنطقة.