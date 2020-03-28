للمرة التاسعة خلال أقل من 10 أيام.. القوات التركية تسير دورية بمفردها على طريق “حلب – اللاذقية” الدولي

28 مارس,2020
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رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان تسيير القوات التركية لدورية عسكرية على طريق اللاذقية – حلب الدولي، حيث انطلقت الدورية التركية عصر اليوم السبت من قرية ترنبة غرب سراقب وصولاً إلى منطقة مصيبين على اتستراد الـ “M4″، يذكر أن هذه الدورية هي التاسعة من نوعها التي تعمد القوات التركية على تسييرها لوحدها منذ الـ 19 من الشهر الجاري، وكان المرصد السوري نشر يوم أمس، أن القوات التركية عمدت إلى تسيير دورية عسكرية جديدة على اتستراد اللاذقية – حلب الدولي، حيث انطلقت الدورية التركية صباح اليوم الجمعة من منطقة سراقب وسارت على طريق الـ “M4” وصولاً إلى قرية مصيبين بريف إدلب، يذكر أن هذه الدورية هي الثامنة من نوعها التي تجريها القوات التركية خلال أيام

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