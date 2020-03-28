بوساطة الهلال الأحمر السوري.. وجهاء السويداء يتسلمون 6 جثث قتلوا على أيدي مسلحي بصرى الشام

أفادت مصادر المرصد السوري، بأنه جرى تسليم جثامين 6 من أبناء السويداء، اليوم، إلى وجهاء الجبل بوساطة الهلال الأحمر السوري، حيث تم التسليم في منطقة عرى غرب السويداء.

يذكر أنه تمت تصفيتهم من قبل مسلحي بصرى الشام خلال الاشتباكات أمس.

ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، أن مسلحي بصرى الشام الذين هاجموا منطقة القريا بريف السويداء الجنوبي يوم أمس، عمدوا إلى تصفية 6 من المسلحين المحليين من أبناء السويداء ممن كانوا قد أُسروا خلال اشتباكات أمس، حيث جرى إعدامهم ميدانياً وإرسال صورهم إلى ذويهم، وكان المرصد السوري أشار صباح اليوم السبت، إلى عودة الهدوء الحذر إلى الريف الجنوبي لمدينة السويداء عقب الأحداث الدامية التي شهدتها مناطق هناك خلال يوم أمس الجمعة، فيما تشهد المنطقة استنفاراً متواصلاً من قبل المسحلين المحليين تحسباً لأي عملية محتملة قد تشهدها المنطقة في ظل التوتر القائم.

وبدأت أحداث المنطقة قبل 3 أيام حين أقدمت مجموعة من عصابة المدعو (ي.ا) على اختطاف شابين من أبناء بصرى الشام بريف درعا الشرقي واقتيادهما إلى وكر العصابة المسلحة في منطقة القريا جنوب السويداء، ليعمد مسلحون من بصرى الشام لمهاجمة القريا مساء أمس الجمعة ومحاولتهم لاختطاف أشخاص من هناك، اندلعت على إثرها اشتباكات بين المهاجين وبين مسلحين محليين من أبناء المنطقة، تسببت بمقتل 10 أشخاص من الفصائل المحلية في السويداء وإصابة 6 آخرين منهم بجراح، بالإضافة لمقتل 4 من المهاجمين، عقب ذلك توجه مجموعة من الفصائل المحلية في السويداء إلى وكر متزعم العصابة في القريا (ي.ا) وحاولوا اعتقاله إلا أن الأخير فجر نفسه بحزام ناسف، وقتل جراء التفجير أحد المسلحين المحليين من السويداء وأصيبا 3 آخرين بجراح.