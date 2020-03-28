في اليوم الـ23 من وقف إطلاق النار الجديد.. قوات النظام تقصف محيط نقطة مراقبة تركية غرب إدلب

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم، قصفا مدفعيا نفذته قوات النظام المتمركزة في كنسبا، استهدف محيط النقطة التركية في بلدة الناجية غرب إدلب، دون ورود معلومات عن إصابات.

كان المرصد السوري رصد، ظهر اليوم، استمرار الاشتباكات بالرشاشات المتوسطة والخفيفة، بين الفصائل ومجموعات جهادية من جهة، وقوات النظام والمسلحين الموالين لها من جهة أخرى، على محوري الفطيرة وكفرنبل جنوب إدلب، في هجوم نفذته قوات النظام على المنطقة وسط قصف صاروخي.

تأتي تلك الخروقات ضمن اليوم الـ23 من دخول وقف إطلاق النار الجديد حيز التنفيذ ضمن منطقة “بوتين-أردوغان”.