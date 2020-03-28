المرصد السوري لحقوق الانسان:تركيا تعيد آلاف اللاجئين من حدود اليونان بحجة كورونا

28 مارس,2020
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قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن قوات الجيش التركي وفرقا من الهلال الأحمر وضعت اللاجئين في تلك المخيمات أمام خيارين إما الحجر الصحي في سكن الطلاب أو الترحيل إلى إسطنبول، وأظهرت مقاطع مصورة مئات النساء والأطفال ينتظرون مساعدتهم منذ الصباح الباكر، فيما اصطف عدد أكبر في الدور المخصص للرجال.

ونوه المرصد بالمعاملة السيئة غير الإنسانية التي يتم  معاملة النازحين بها وسط حالات فوضى تشهدها المنطقة وغياب أي دور لأي منظمة إنسانية.

 

المصدر:ليبيا 218

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