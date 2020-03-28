الفصائل الموالية لتركيا تواصل انتهاكاتها ضمن مناطق “غصن الزيتون” وتعتقل 3 من أبناء ريف عفرين

محافظة حلب – المرصد السوري لحقوق الإنسان: تواصل الفصائل الموالية لتركيا والعاملة في منطقة عفرين وريفها شمال غرب حلب، اعتقالاتها التعسفية بحق أبناء المنطقة ممن رفضوا التهجير وذلك في إطار الانتهاكات المستمرة بحقهم، حيث اعتقل عناصر فصيل “لواء الشمال” الموالي لتركيا 3 مواطنين من أبناء قرية أبرز في ريف عفرين، واقتادتهم إلى مكان مجهول، دون ورود تفاصيل عن أسباب ودوافع الاعتقال حتى الآن.

ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، في 23 مارس/آذار، أن فصائل موالية لأنقرة عمدت إلى اعتقال واختطاف 8 مواطنين في ناحيتي بلبل ومعبطلي بريف عفرين والمنطقة الصناعية بمدينة عفرين، بتهم وذرائع متفرقة كـ “التخابر مع الوحدات الكردية سابقاً والقتال في صفوفها”، وجرى اقتياد المختطفين إلى جهة لا تزال مجهولة.