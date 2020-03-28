القوات التركية تقصف بالمدفعية الثقيلة قرى ضمن مناطق  انتشار القوات الكردية شمال حلب

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، مساء اليوم، قصفا مدفعيا نفذته القوات التركية في ريف حلب، استهدف قريتي شوارغة وإرشادية في ناحية شرا ضمن مناطق انتشار وحدات الكردية شمال حلب، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية حتى الآن.

ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، في 26 مارس/آذار، قصفا صاروخيا نفذته القوات التركية المتمركزة في محيط مدينة إعزاز، استهدف مدينة تل رفعت الخاضعة لسيطرة القوات الكردية وقوات النظام والتي يتواجد فيها قاعدة عسكرية روسية شمال حلب، مما أدى لإصابة مدنيين اثنين من مهجري مدينة عفرين المتواجدين في تل رفعت.