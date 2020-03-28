في إطار إجراءات التصدي لـ”كورونا”.. قرار جديد يمنع تنقل المواطنين في مناطق سيطرة النظام

28 مارس,2020
أقل من دقيقة

قرر الفريق الحكومي التابع للنظام والمعني بمتابعة الإجراءات المتخذة للتصدي لانتشار وباء ” كورونا”، منع تنقل المواطنين بين مراكز المحافظات وجميع المناطق والأرياف في جميع الأوقات لغير المصرح لهم اعتباراً من الساعة الثانية ظهراً من هذا اليوم 29 -3-2020 وحتى إشعار آخر.
على صعيد متصل، أصدر وزير الداخلية التابع للنظام تعميماً يقضي بتسهيل حركة العاملين في رئاسة مجلس الشعب المزودين بمهمات رسمية صادرة عن رئيس المجلس وكذلك تسهيل حركة القضاة.
ويستثني التعميم المواطنين القاطنين في ضاحية الأسد وضاحية قدسيا وقرى الأسد ويعفور من مضمون التعميم رقم 377 تاريخ 27-3-2020 بحكم كونهم من سكان مدينة دمشق.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

28 مارس,2020

مسلحو الدفاع الوطني يقتلون مواطنا ويسلبون ممتلكاته في مدينة دير الزور

28 مارس,2020

قوات “قسد” تطلق النار وتصيب مواطنا يعاني مرضا نفسيا 

28 مارس,2020

تزامنا مع اشتباكات في ريف عين عيسى.. القوات التركية تقصف طريق “M4” شمال الرقة

28 مارس,2020

القوات التركية تقصف بالمدفعية الثقيلة قرى ضمن مناطق  انتشار القوات الكردية شمال حلب