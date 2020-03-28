في إطار إجراءات التصدي لـ”كورونا”.. قرار جديد يمنع تنقل المواطنين في مناطق سيطرة النظام

قرر الفريق الحكومي التابع للنظام والمعني بمتابعة الإجراءات المتخذة للتصدي لانتشار وباء ” كورونا”، منع تنقل المواطنين بين مراكز المحافظات وجميع المناطق والأرياف في جميع الأوقات لغير المصرح لهم اعتباراً من الساعة الثانية ظهراً من هذا اليوم 29 -3-2020 وحتى إشعار آخر.

على صعيد متصل، أصدر وزير الداخلية التابع للنظام تعميماً يقضي بتسهيل حركة العاملين في رئاسة مجلس الشعب المزودين بمهمات رسمية صادرة عن رئيس المجلس وكذلك تسهيل حركة القضاة.

ويستثني التعميم المواطنين القاطنين في ضاحية الأسد وضاحية قدسيا وقرى الأسد ويعفور من مضمون التعميم رقم 377 تاريخ 27-3-2020 بحكم كونهم من سكان مدينة دمشق.