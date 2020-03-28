تزامنا مع اشتباكات في ريف عين عيسى.. القوات التركية تقصف طريق “M4” شمال الرقة

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، مساء اليوم،اشتباكات بين الفصائل الموالية لتركيا من جهة، وقوات ” قسد ” بالقرب من بلدة صيدا.

على صعيد متصل، قصفت القوات التركية قرية الدبس الواقعة على طريق M4 الدولي غربي ناحية عين عيسى شمال الرقة.

ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، في 27 مارس/آذار، قصفا مدفعيا نفذته القوات التركية، استهدف قرية سيدا في ريف عين عيسى شمال الرقة، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية.

وشهدت محاور عين عيسى هدوءً حذرا خلال الأيام الثلاث الفائتة.

كانت استهدفت الفصائل الموالية لتركيا، في 24 مارس/آذار، صهاريج نقل وقود في محيط عين عيسى شمال الرقة، في حين اشتبكت قوات “قسد” مع تلك الفصائل لاستخراج الصهاريج، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية.