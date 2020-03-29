قصف صاروخي متبادل بين القوات التركية والقوات الكردية بريف حلب الشمالي

محافظة حلب – المرصد السوري لحقوق الإنسان: رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان صباح اليوم الأحد، قصفاً صاروخياً نفذته القوات الكردية على مناطق في مدينة اعزاز وأطراف مدينة مارع بريف حلب الشمالي والتي تخضع لسيطرة القوات التركية والفصائل الموالية لها، دون معلومات عن خسائر بشرية، عقبه قصف مدفعي تركي استهدف مواقع القوات الكردية في مرعناز وعين دقنة وتل رفعت شمال حلب، فيما كان المرصد السوري رصد مساء أمس، قصفا مدفعيا نفذته القوات التركية في ريف حلب، استهدف قريتي شوارغة وإرشادية في ناحية شرا ضمن مناطق انتشار وحدات الكردية شمال حلب، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية حتى الآن.

ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، في 26 مارس/آذار، قصفا صاروخيا نفذته القوات التركية المتمركزة في محيط مدينة إعزاز، استهدف مدينة تل رفعت الخاضعة لسيطرة القوات الكردية وقوات النظام والتي يتواجد فيها قاعدة عسكرية روسية شمال حلب، مما أدى لإصابة مدنيين اثنين من مهجري مدينة عفرين المتواجدين في تل رفعت.