بعد خروقات عدة خلال يوم أمس.. الهدوء الحذر يعود إلى منطقة “بوتين – أردوغان” مع دخول وقف إطلاق النار يومه الـ 24

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، هدوءًا حذراً يسود عموم منطقة “بوتين – أردوغان” مع دخول وقف إطلاق النار الجديد يومه الـ 24 على التوالي، حيث تشهد المنطقة توقف كامل للقصف الجوي منذ تطبيق الاتفاق، فيما كان المرصد السوري رصد خلال يوم أمس، قصفا مدفعيا نفذته قوات النظام المتمركزة في كنسبا، استهدف محيط النقطة التركية في بلدة الناجية غرب إدلب، دون ورود معلومات عن إصابات، بالإضافة لاشتباكات بالرشاشات المتوسطة والخفيفة، بين الفصائل ومجموعات جهادية من جهة، وقوات النظام والمسلحين الموالين لها من جهة أخرى، شهدها محوري الفطيرة وكفرنبل جنوب إدلب، في هجوم نفذته قوات النظام على المنطقة وسط قصف صاروخي.