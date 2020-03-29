وفق شروط تتعلق بمدة الخدمة.. “النظام السوري” ينهي الاحتفاظ والاستدعاء ضمن “جيشه”

29 مارس,2020
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أصدرت “القيادة العامة” في جيش النظام السوري قرارات جديدة تقضي بإنهاء خدمة الاحتفاظ للضباط الاحتياطيين المحتفظ بهم والملتحقين من الاحتياط المدني، اعتبارًا من 7 نيسان المقبل، لكن بشروط تحددها مدة الخدمة، حيث أن الضباط والجنود المعنيين بالقرار هم الذين أتموا ثلاث سنوات فأكثر في الخدمة الاحتياطية الفعلية حتى تاريخ 1 نيسان من العام 2020.

كما يشمل القرار الأطباء البشريين الأخصائيين بأمر يصدر عن إدارة الخدمات الطبية وفقًا لإمكانية الاستغناء عنهم.

أما بما يتعلق بصف الضباط والأفراد المحتفظ بهم، والاحتياط المدني الملتحق، فسيتم تسريح من أتم 7 سنوات خدمة فأكثر وذلك لتاريخ الأول من نيسان القادم، بالإضافة للحاصلين على نسبة معلولية 30%، مع استبعاد من له دعوة احتياطية منهم.

وكانت القيادة العامة للجيش، قد أصدرت قرارًا مشابهًا في 31 من كانون الثاني عام 2019، تسريح من تجاوز عمره 42 عامًا من الخدمة الاحتياطية عدا الأطباء البشريين.

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