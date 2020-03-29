على الرغم من كافة التدابير الوقائية المتخذة.. مناطق نفوذ “الإدارة الذاتية” لا يتواجد فيها أي معدات متطورة للكشف عن فيروس “كورونا” والمرصد السوري يناشد منظمة الصحة العالمية

في ظل الظروف الإنسانية الصعبة التي يعيشها السوريون على وقع الحرب المستمرة للعام العاشر على التوالي، ومع التفشي العائل لوباء كورونا (كوفيد – 19) في كل أنحاء العالم، فإن منظمة الصحة العالمية أمام اختبار جديد للغرض منها ومن إنشاءها، لا سيما في ظل التوقعات بتصاعد أعداد الحالات بشكل كبير في سوريا.

بحسب المعلومات التي حصل عليها المرصد السوري لحقوق الإنسان، فإن المنظمات العاملة في شمال سوريا حاليا هي المنظمات العابرة للحدود مثل منظمة (أطباء بلا حدود) وبعض المنظمات الإيطالية والهلال الأحمر الكردي، بالإضافة إلى التعاون مع هيئة الصحة بالإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا. ولم تقدم منظمة الصحة العالمية أي دعم حتى اللحظة للمنطقة وخاصة بما يتعلق بإرسال معدات متطورة لإجراء تحاليل pcr، ولم يصدر عنها سوى مجرد حديث ووعود من خلال المكتب المتواضع لها الكائن في مدينة القامشلي، وهم مجموعة من خمسة أشخاص يتولون عمل المنظمة في المنطقة.

إن ما يحدث يوحي بأن هناك محاولات من جانب حكومة النظام لإضعاف مكتب منظمة الصحة العالمية في القامشلي، لا سيما وأن منطقة شمال شرق سوريا لا تمتلك الإمكانات لفحص المصابين أو المشتبه في إصابتهم، ما يستدعي إرسال العينات إلى وزارة الصحة التابعة للنظام لتحليلها وانتظار النتائج خلال خمسة أيام.

وبالنظر إلى أوضاع مخيمات اللاجئين التي تكتظ بالنازحين، مثل مخيم الهول الذي يأوي 67 ألف شخص، وفي ظل تردي الخدمات في مخيمات أخرى مثل مخيمات الحسكة التي تفتقر إلى المياه وبالتالي تفتقر إلى أبسط قواعد النظافة العامة، وكذلك إغلاق المعبر الحدودي بين شمال سوريا والعراق بشكل تسبب في تراجع الدعم المقدم إلى المنطقة، فإن المرصد السوري لحقوق الإنسان يطالب منظمة الصحة العالمية بالتحرك لتوفير أجهزة الفحص وتقديم المساعدات لتجنب كارثة جديدة تفتك بالسوريين، لا سيما وأن الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا اتخذت إجراءات عدة استباقية ساهمت في احتواء الأزمة ومنع تفجرها، إلا أن تلك الجهود وحدها لا تكفي دون دعم منظمة الصحة العالمية. حيث فرضت حظر تجول عام ضمن مناطق سيطرتها منذ أسبوع، بالإضافة لتعقيم المراكز والمنشآت والطرقات فضلاً عن حملات التوعية المتواصلة في مختلف تلك المناطق.