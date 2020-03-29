من جديد.. القوات التركية تعاود قطع المياه عن مدينة الحسكة ومناطق بريفها بعد توقيف عمل محطة علوك التي تغذي المنطقة

علم المرصد السوري لحقوق الإنسان أن القوات التركية عمدت إلى قطع المياه مرة جديدة عن مدينة الحسكة ومناطق بريفها، وذلك عبر إيقاف عمل محطة علوك للمياه التي تغذي المدينة ومناطق بمحيطها وريفها، يأتي ذلك بعد أقل من 3 أيام على عودة المياه إلى المنطقة، حيث كان المرصد السوري رصد في الـ 26 من الشهر الجاري، عودة ضخ مياه الشرب من محطة “علوك” في ريف رأس العين، بعد نحو 5 أيام من توقفها.

ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، في 22 مارس/آذار، أن القوات التركية المتمركزة في محطة “علوك”، قطعت المياه المغذية لمدينة الحسكة ومناطق بريفها، بعد أيام من عودتها، حيث كان “المرصد السوري” نشر في الـ 6 مارس الجاري أن المياه عادت إلى مدينة الحسكة ومناطق بريفها وذلك بعد انقطاعها لمدة 12 يوماً من قبل القوات التركية.

وجاءت عودة المياه بعد قبول “الإدارة الذاتية” تزويد محطة المبروكة بكمية أكبر من الكهرباء والتي تغذي بدورها منطقي تل أبيض شمال الرقة ورأس العين شمال الحسكة