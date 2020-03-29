رداً على قطع خلايا تنظيم “الدولة الإسلامية” لرأسي عنصرين من “الدفاع الذاتي”.. التحالف الدولي ينفذ عملية إنزال جوي برفقة قوات “مكافحة الإرهاب” بريف الشدادي

محافظة الحسكة – المرصد السوري لحقوق الإنسان: علم “المرصد السوري لحقوق الإنسان” أن قوات “التحالف الدولي” عمدت برفقة قوات من “مكافحة الإرهاب” التابعة لقسد، إلى تنفيذ عملية إنزال جوي جديدة في ريف الحسكة الجنوبي، ووفق لمصادر “المرصد السوري” فإن عملية الإنزال استهدفت منطقة “تومين” التابعة لناحية الشدادي بريف الحسكة الجنوبي، وتزامنت عملية الإنزال مع تحليق للطائرات المروحية التابعة للتحالف وإطلاق قنابل مضيئة في أجواء المنطقة، وذلك لتمشيط المنطقة التي ينشط فيها خلايا تنظيم “الدولة الإسلامية” بشكل كبير جداً، وتأتي العملية هذه بعد العثور على رأسين اثنين يعودان لعنصرين من “الدفاع الذاتي” ضمن قسد، حيث كانت خلايا التنظيم عمدوا إلى قتلهما وفصل رأسيهما عن أجسادهما.