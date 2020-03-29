مسلحون يغتالون عنصراً من “الأمن السياسي” التابع لقوات النظام بريف درعا الغربي

محافظة درعا – المرصد السوري لحقوق الإنسان:: وثق المرصد السوري لحقوق الإنسان مقتل عنصر يتبع لـ “الأمن السياسي” في محافظة درعا جنوب سوريا، وبحسب مصادر “المرصد السوري” فإن عملية الاغتيال تمت على طريق سحم الجولان – جلين في ريف درعا الغربي، من خلال إطلاق النار عليه من قبل مسلحين مجهولين وسلب ما بحوذة مدير مدرسة كان يرافقه من رواتب لمُدرسين. وبذلك، ترتفع أعداد الهجمات ومحاولات الاغتيال بأشكال وأساليب عدة عبر تفجير عبوات وألغام وآليات مفخخة وإطلاق نار نفذتها خلايا مسلحة خلال الفترة الممتدة من يونيو/حزيران الماضي وحتى يومنا هذا إلى أكثر من 374، فيما وصل عدد الذين استشهدوا وقتلوا إثر تلك المحاولات خلال الفترة ذاتها إلى 225، وهم: 47 مدنيا بينهم 5 مواطنات و4 أطفال، إضافة إلى 116 من قوات النظام والمسلحين الموالين لها والمتعاونين مع قوات الأمن، و41 من مقاتلي الفصائل ممن أجروا “تسويات ومصالحات”، وباتوا في صفوف أجهزة النظام الأمنية من بينهم قادة سابقين، و17 من المليشيات السورية التابعة لـ”حزب الله” اللبناني والقوات الإيرانية، بالإضافة إلى 6 مما يُعرف بـ”الفيلق الخامس” الذي أنشأته روسيا.