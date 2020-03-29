فيروس “كورونا” ضمن مناطق نفوذ “النظام السوري”.. ارتفاع عدد حالات الحجر الصحي إلى 260 في 7 محافظات وسط مخاوف على حياة المدنيين من استهتار سلطات النظام وتكتمها عن عشرات الحالات

أعلنت “وزارة الصحة” ضمن “النظام السوري” عن وفاة سيدة مصابة بفيروس كورونا بعد وصولها إلى أحد المشافي بحالة إسعاف، ولم تكن المتوفية من ضمن الإصابات التي أعلن عنها “النظام السوري” ضمن مناطق سيطرته، إلا أن المرصد السوري يؤكد عبر مصادره الطبية في مناطق نفوذ “النظام السوري” عن وجود أكثر من 260 حالة في الحجر الصحي في كل من دمشق وحلب واللاذقية وطرطوس وحمص وحماة ودرعا، نتائج تحليل فيروس كورونا لـ 94 منهم كانت سلبية، ومع إعلان “وزارة الصحة” لحالة الوفاة فإنه يرتفع إلى 2 هم سيدة وممرضة ممن فارقتا الحياة نتيجة إصابتهما بفيروس “كورونا” المستجد، وسط معلومات عن مفارقة أشخاص آخرين للحياة نتيجة الفيروس بيد أن النظام السوري تعمد التستر وإظهار نتيجة الوفاة على أنها بمرض “ذات الرئة”،

ومن الجدير بذكره أيضاً أن هناك 15 حالة مصابة بفيروس “كوفيد-19” في صفوف القوات الموالية لإيران بمدينة الميادين في ريف دير الزور الشرقي، هم 11 من الجنسية الإيرانية، و4 من الجنسية العراقية. وعليه فإننا بالمرصد السوري لحقوق الإنسان ندعو المدنيين ضمن مناطق نفوذ “النظام السوري” باتخذار التدابير الوقائية التي أعلنت عنها منظمة الصحة العالمية وعدم الانصياع لسلطات النظام السوري التي تتسر عن انتشار الفيروس في البلاد غير آبهة بحياة المواطنين هناك.