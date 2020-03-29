لعدم التزامهم بحظر التجول.. “HAT” تعتدي بالضرب على مواطنين في مدينة البصيرة  

29 مارس,2020
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محافظة دير الزور – المرصد السوري لحقوق الإنسان: أفادت مصادر المرصد السوري بأنه تعرض مدنيون في مدينة البصيرة في ريف دير الزور للضرب بالعصي من قبل عناصر قوات الـ”HAT” التابعة لـ”قسد”، وذلك أثناء انتشارهم بالمدينة لتطبيق حظر التجول بالقوة على المواطنين.
ورصد المرصد السوري إصابة مواطن يعاني أمراضا نفسية، أمس، وهو من أبناء بلدة الشحيل، حيث أطلق عناصر قوات سوريا الديمقراطية الرصاص تجاهه بالقرب من جسر حقل العمر النفطي بريف ديرالزور الشرقي.

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