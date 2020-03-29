رتل تركي يحمل كتل إسمنتية ومعدات لوجستية لتجهيزات محارس وتصليح طريق “m4” يدخل إلى منطقة “بوتين-أردوغان”

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم، دخول 15 آلية تركية من معبر كفر لوسين شمال إدلب إلى منطقة “بوتين-أردوغان”، تحمل معدات هندسية وكتل إسمنتية لتجهيز مخافر حراسة على طول طريق “M4”.

وأفادت مصادر المرصد السوري، بأنه يجري العمل على تجهيزات لوجستية لإصلاح الطريق وإزالة مخلفات الحرب والأشكال التي تهدد تسيير الدوريات الروسية-التركية في فترة قصيرة لاتتجاوز منتصف العام الحالي.

ومع استمرار تدفق الأرتال التركية، فإن عدد الآليات التي دخلت الأراضي السورية منذ بدء وقف إطلاق النار الجديد بلغ 1900 آلية، بالإضافة لآلاف الجنود.

وبذلك، يرتفع عدد الشاحنات والآليات العسكرية التي وصلت منطقة “خفض التصعيد” خلال الفترة الممتدة من الثاني من شهر فبراير/شباط الجاري وحتى الآن، إلى أكثر من 5310 شاحنة وآلية عسكرية تركية دخلت الأراضي السورية، تحمل دبابات وناقلات جند ومدرعات و”كبائن حراسة” متنقلة مضادة للرصاص ورادارات عسكرية، فيما بلغ عدد الجنود الأتراك الذين انتشروا في إدلب وحلب خلال تلك الفترة أكثر 1050 جندي تركي.