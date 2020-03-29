المرصد السوري لحقوق الانسان:وسط اشتباكات في عين عيسى.. القوات التركية تقصف طريق M4 شمال الرقة

29 مارس,2020
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قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن القوات التركية قصفت قرية ”الدبس“، الواقعة على طريق (M4) الدولي، غربي ناحية ”عين عيسى“ شمال ”الرقة“ السورية.

وذكر المرصد أن ذلك القصف أتى بالتزامن مع اشتباكات بين فصائل مسلحة موالية لتركيا وقوات كردية تتبع ”قوات سوريا الديمقراطية“، بالقرب من بلدة صيدا.

وأفاد المرصد السوري بأنه سجل قصفاً مدفعياً نفذته القوات التركية في ريف حلب، استهدف قريتيْ ”شوارغة“ و“إرشادية“ في ناحية ”شرا“ ضمن مناطق انتشار الوحدات الكردية شمال حلب.

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