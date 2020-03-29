المرصد السوري لحقوق الانسان:عودة الهدوء الحذر إلى منطقة “بوتين – أردوغان” مع دخول وقف إطلاق النار يومه الـ 24

29 مارس,2020
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قال المرصد السوري لحقوق الانسان ، اليوم الاحد 29/مارس ،بانه رصد عودة هدوءًا حذراً الى منطقة “بوتين – أردوغان” مع دخول وقف إطلاق النار الجديد يومه الـ 24 على التوالي، حيث تشهد المنطقة توقف كامل للقصف الجوي منذ تطبيق الاتفاق.

ورصد يوم أمس، أن قوات النظام المتمركزة في كنسبا،قصف المدفعي استهدف محيط النقطة التركية في بلدة الناجية غرب إدلب، دون ورود معلومات عن إصابات.

وأضاف المرصد حصل اشتباكات بالرشاشات المتوسطة والخفيفة، بين الفصائل ومجموعات جهادية من جهة، وقوات النظام والمسلحين الموالين لها من جهة أخرى، شهدها محوري الفطيرة وكفرنبل جنوب إدلب، في هجوم نفذته قوات النظام على المنطقة وسط قصف صاروخي.

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