المرصد السوري لحقوق الانسان:تركيا تستمر فى تهجير اللاجئين قسريًا

بعدما تركت قوات من الجيش التركي ومعهم عناصر من الهلال الأحمر التركي، في الساعات الماضية اللاجئين في مخيمات منطقة “بازار كوله” على الحدود اليونانية التركية أمام خيارين، إما الحجر الصحي في سكن الطلاب أو الترحيل إلى إسطنبول، بحجة انتشار فيروس “كورونا” داخل المخيم، علم المرصد السوري لحقوق الإنسان، الأحد، أن قوات الجيش التركي رحّلت بالفعل جميع اللاجئين المتواجدين في المنطقة قسرياً بعد أن مزقت جميع الخيام التي نصبها طالبو اللجوء هناك الذين كانوا يأملون بالوصول إلى اليونان ومنها إلى أوروبا.

وأضافت مصادر المرصد السوري بأن القوات التركية عمدت إلى نقل اللاجئين عبر باصات إلى مراكز طبية لإجراء فحوصات لهم بما يتعلق بفيروس “كورونا” على أن يتم نقلهم لاحقاً إلى ولاية اسطنبول، كما جرى ضرب بعض اللاجئين من قبل الجيش التركي.

وكانت مصادر المرصد السوري لحقوق الإنسان، قد أفادت قبل أيام، بأن قوات من الجيش التركي ومعهم عناصر من الهلال الأحمر التركي، وضعت اللاجئين في مخيمات منطقة “بازار كوله” على الحدود اليونانية التركية أمام خيارين، إما الحجر الصحي في سكن الطلاب أو الترحيل إلى إسطنبول، وذلك بحجة انتشار فيروس “كورونا” داخل المخيم، حيث مزق عناصر الجيش التركي عددا من الخيم والشوادر بهدف إجبار اللاجئين على إفراغ المنطقة.

كما أكد المرصد أن مئات اللاجئين المتواجدين في تلك المنطقة يعاملون معاملة غير إنسانية، ويشهد المكان حالات فوضى تزامنا مع غياب دور لأي منظمة إنسانية، وذلك بهدف إعادة اللاجئين إلى مناطقهم بسبب الإهمال المتواصل لهم.

المصدر:جريدة الدستور