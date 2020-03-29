تزامنا مع عصيان داخل أكبر سجن لعناصر تنظيم “الدولة الإسلامية” في الحسكة.. طائرات أمريكية تحلق في أجواء المنطقة.

29 مارس,2020
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رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، مساء اليوم، عصيان عناصر تنظيم “الدولة الإسلامية” داخل سجن غويران في الحي الجنوبي من مدينة الحسكة.
ووفقا لمصادر المرصد السوري تمكنت قوات التدخل السريع التابعة لـ”قسد” من السيطرة على أقسام السجن، فيما سمع أصوات إطلاق عيارات نارية في محيط السجن أثناء محاولة السيطرة على المساجين.
على صعيد متصل، حلقت طائرات حربية أمريكية في أجواء المنطقة دعما لقوات “قسد” وتحسبا للتطوارت. 
يذكر أن السجن يضم أكثر من 5 آلاف عنصر من جنسيات مختلفة، بتهمة الانتماء إلى تنظيم “الدولة الإسلامية”.

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