الفصائل الموالية لتركيا تواصل انتهاكاتها ضمن مناطق “غصن الزيتون” وتفرض ضرائب على مربيي الماشية 

29 مارس,2020
أقل من دقيقة

محافظة حلب – المرصد السوري لحقوق الإنسان: أفادت مصادر المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم، بأن عناصر الفصائل الموالية لتركيا فرضت ضرائب على أصحاب رؤوس المواشي للرعي في المنطقة المحيطة بقرية ماراته في ريف عفرين، حيث فرضت فرقة الحمزات على كل رأس 1000 ل.س وعلى الخروف الواحد 500 ل.س.
كما منعت أهل القرية من رعي أغنامهم في المنطقة الجبلية، إلا بعد دفع الضرائب أو شراء الأرض الجبلية.
كانت عناصر فصيل “لواء الشمال” الموالي لتركيا اعتقلت، أمس، 3 مواطنين من أبناء قرية أبرز في ريف عفرين، واقتادتهم إلى مكان مجهول، دون ورود تفاصيل عن أسباب ودوافع الاعتقال.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

29 مارس,2020

الانفلات الأمني يتواصل في مناطق “قسد”.. اشتباكات في منطقة العبارات النهرية.. والعثور على جثة مجهولة في ريف دير الزور

29 مارس,2020

تزامنا مع عصيان داخل أكبر سجن لعناصر تنظيم “الدولة الإسلامية” في الحسكة.. طائرات أمريكية تحلق في أجواء المنطقة.

29 مارس,2020

عدسة “المرصد السوري ترصد مناطق الصالحية والسبع بحرات وجسر الرئيس وساحة الأمويين والحمرا في العاصمة السورية دمشق

29 مارس,2020

“عدسة المرصد”: حملة تعقيم لأحياء مدينة الطبقة ضمن الإجراءات الوقائية التي اتخذتها “الإدارة الذاتية” للوقاية من فيروس كورونا المستجد