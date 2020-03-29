الفصائل الموالية لتركيا تواصل انتهاكاتها ضمن مناطق “غصن الزيتون” وتفرض ضرائب على مربيي الماشية 

محافظة حلب – المرصد السوري لحقوق الإنسان: أفادت مصادر المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم، بأن عناصر الفصائل الموالية لتركيا فرضت ضرائب على أصحاب رؤوس المواشي للرعي في المنطقة المحيطة بقرية ماراته في ريف عفرين، حيث فرضت فرقة الحمزات على كل رأس 1000 ل.س وعلى الخروف الواحد 500 ل.س.

كما منعت أهل القرية من رعي أغنامهم في المنطقة الجبلية، إلا بعد دفع الضرائب أو شراء الأرض الجبلية.

كانت عناصر فصيل “لواء الشمال” الموالي لتركيا اعتقلت، أمس، 3 مواطنين من أبناء قرية أبرز في ريف عفرين، واقتادتهم إلى مكان مجهول، دون ورود تفاصيل عن أسباب ودوافع الاعتقال.