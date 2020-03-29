الانفلات الأمني يتواصل في مناطق “قسد”.. اشتباكات في منطقة العبارات النهرية.. والعثور على جثة مجهولة في ريف دير الزور

محافظة دير الزور – المرصد السوري لحقوق الإنسان: رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم، اشتباكات بالأسلحة الرشاشة بين عناصر قوات سوريا الديمقراطية من جهة، ومهربين عند العبارات النهرية في بلدة ذيبان في ريف دير الزور، ما أدى إلى مقتل أحد العاملين على العبارات وهو نازح من الميادين، فيما جرح عنصرين من قوات سوريا الديمقراطية، في حين قام عناصر “قسد” بحرق المنزل الذي يقيم فيه في بلدة ذيبان.

على صعيد متصل، عثر عمال بلدية البصيرة، مساء اليوم، على جثة شاب مجهول الهوية مرمية بالقرب من مكب النفايات في أطراف المدينة بالقرب من حقل العمر النفطي وعليها آثار طلق ناري بالرأس.

ومع سقوط مزيد من الخسائر البشرية، فإن عدد المقاتلين والمدنيين والعاملين في المجال النفطي والمسؤولين في جهات خدمية، ممن اغتيلوا ضمن 4 محافظات، هي: حلب ودير الزور والرقة والحسكة، بالإضافة إلى منطقة “منبج” في شمال شرق محافظة حلب والتي تسيطر عليها قوات سوريا الديمقراطية، يرتفع إلى 471 شخص.

ورصد “المرصد السوري” اغتيال خلايا مسلحة 154 مدنيا، من بينهم 8 أطفال و6 مواطنات في ريف دير الزور الشرقي وريف الحسكة ومدينة الرقة وريفها ومنطقة منبج، إضافة لاغتيال 311 مقاتلاً من قوات سوريا الديمقراطية بينهم قادة محليين في المناطق ذاتها، فيما قضى 4 من عناصر التحالف الدولي. كما أحصى “المرصد السوري” سقوط عشرات الجرحى جراء عمليات الاغتيال تلك.