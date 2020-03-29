وصول 5 جثث لقتلى “مرتزقة” الفصائل الموالية لتركيا.. وارتفاع مجموع قتلى ليبيا إلى 156

29 مارس,2020
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أفادت مصادر المرصد السوري بأن 5 جثث للمقاتلين المرتزقة من الفصائل الموالية لتركيا وصلت ليلة أمس إلى قرية قرمتلق التابعة لناحية شيه في ريف عفرين، حيث قتلوا خلال المعارك الدائرة في ليبيا ليجري دفنهم في مناطق “درع الفرات” و”غصن الزيتون”.
وبذلك، بلغت حصيلة القتلى في صفوف الفصائل الموالية لتركيا جراء العمليات العسكرية في ليبيا 156 مقاتل.
كان المرصد السوري رصد قبل أيام، تمكن “قوات حفتر” من أسر مقاتل سوري من ضمن المرتزقة الذين أُرسلوا إلى ليبيا من قبل تركيا، يذكر أن القتلى من فصائل “لواء المعتصم وفرقة السلطان مراد ولواء صقور الشمال والحمزات وسليمان شاه”.
ووفقاً لمصادر المرصد السوري فإن القتلى قتلوا خلال الاشتباكات على محاور حي صلاح الدين جنوب طرابلس، ومحور الرملة قرب مطار طرابلس ومحور مشروع الهضبة، بالإضافة لمعارك مصراتة ومناطق أخرى في ليبيا.
وكان المرصد السوري نشر قبل أيام، أن الجانب التركي عمد إلى تخفيض رواتب المقاتلين السوريين الذين جرى تجنيدهم وإرسالهم للقتال في ليبيا وذلك بعد أن فاق تعداد المجندين الحد الذي وضعته تركيا وهو 6000 مقاتل، ورصد المرصد السوري خلال الفترة السابقة ارتفاع أعداد المجندين الذين وصلوا إلى العاصمة الليبية “طرابلس” حتى الآن إلى نحو 4750 “مرتزق”، في حين أن عدد المجندين الذي وصلوا المعسكرات التركية لتلقي التدريب بلغ نحو 1900 مجند.

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