بينهم 5 إيرانيين في ريف حلب الجنوبي.. ارتفاع عدد الإصابات في صفوف الإيرانيين والعراقيين إلى 29

29 مارس,2020
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يواصل المرصد السوري لحقوق الإنسان كشفه لقضية تفشي وباء “كورونا” ضمن مناطق نفوذ “النظام السوري”، حيث ارتفع إلى 29 تعداد الأشخاص المصابين بفيروس “كورونا” من المليشيات الموالية لإيران في الميادين من بينهم 5 أصيبوا في ريف حلب الجنوبي من الجنسية الإيرانية، وهم: 16 من الجنسية الإيرانية و 13من الجنسية العراقية.
يأتي ذلك، وسط إصرار النظام بالتكتم على الإصابات في صفوف الميليشيات الإيرانية والعراقية التي تعمل في سورية.
كان المرصد السوري أشار قبل أيام، أنه توفي إيراني نتيجة التهابات بالرئة، قيل أنه نتيجة إصابته بفايروس “كورونا”، إلا أننا في المرصد السوري لا نستطيع التأكيد أو النفي بشكل قطعي.

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