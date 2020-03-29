مدير “المرصد السوري”: المقاتلون وقعوا في مستنقع الحرب في ليبيا التي لا ناقة لهم فيها أو جمل.. توقعنا أن يكون هناك تمرد واستياء من قبل السوريين الذين تم زجهم في الحرب بليبيا وغرر بهم من قبل قادتهم الموالين لتركيا مثل فيلق الشام الإسلامي الذي يعتبر الجناح العسكري لجماعة الإخوان المسلمين والقادة الذين يعملون مع المخابرات التركية.. عندما زجوا بهؤلاء في ليبيا قالوا لهم بأنهم سوف يقاتلون عملاء إيران وروسيا وسوف تدافعون عن الشعب الليبي الذين جاؤوا لنصرة الشعب السوري سابقا. اليوم نشهد تزايد أعداد القتلى نحو 200 قتلوا خلال المعارك في ليبيا بعضهم قتل على يد مجموعات سلفية موالية لحكومة الوفاق. اليوم هؤلاء المقاتلين وجدوا أنفسهم في مناطق لا علاقة لهم بها.. يقتلون في المعارك ويخشون من الجيش الوطني الليبي والأهالي الموالين له هناك. هناك استياء كبير في صفوف “المرتزقة” وخاصة بعد أن بدأت تنكشف حقيقة الوعود التركية الزائفة.. من هؤلاء المقاتلين من يرغبون بالعودة إلى سورية أحياء ولا يرغبون أن يعودوا بالتوابيت.. كما أن غالبية الجثث تدفن في عفرين وليس في مناطقهم.

ليبيا الحدث مدير "المرصد السوري": المقاتلون وقعوا في مستنقع الحرب في ليبيا التي لا ناقة لهم فيها أو جمل.. توقعنا أن يكون هناك تمرد واستياء من قبل السوريين الذين تم زجهم في الحرب بليبيا وغرر بهم من قبل قادتهم الموالين لتركيا مثل فيلق الشام الإسلامي الذي يعتبر الجناح العسكري لجماعة الإخوان المسلمين والقادة الذين يعملون مع المخابرات التركية.. عندما زجوا بهؤلاء في ليبيا قالوا لهم بأنهم سوف يقاتلون عملاء إيران وروسيا وسوف تدافعون عن الشعب الليبي الذين جاؤوا لنصرة الشعب السوري سابقا. اليوم نشهد تزايد أعداد القتلى نحو 200 قتلوا خلال المعارك في ليبيا بعضهم قتل على يد مجموعات سلفية موالية لحكومة الوفاق. اليوم هؤلاء المقاتلين وجدوا أنفسهم في مناطق لا علاقة لهم بها.. يقتلون في المعارك ويخشون من الجيش الوطني الليبي والأهالي الموالين له هناك. هناك استياء كبير في صفوف "المرتزقة" وخاصة بعد أن بدأت تنكشف حقيقة الوعود التركية الزائفة.. من هؤلاء المقاتلين من يرغبون بالعودة إلى سورية أحياء ولا يرغبون أن يعودوا بالتوابيت.. كما أن غالبية الجثث تدفن في عفرين وليس في مناطقهم. Posted by ‎المرصد السوري‎ on Sunday, March 29, 2020