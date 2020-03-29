هيئة تحرير الشام تتربح من عائدات 3 معابر إحداها مع تركيا.. و”فيلق الشام” تسيطر على البقية

ترتبط مناطق السيطرة في شمال غرب سورية عبر معابر منها الرسمية والمصطنعة، وتختلف طبيعة عملها بين الإنسانية والتجارية والعسكرية، في حين تشكل دخلا ماديا لتلك الفصائل، كما تستخدم لتمرير صفقات تجارية خاصة بها.

ويعد معبر باب الهوى الرسمي من أنشط تلك المعابر فهو خط تجاري يربط تركيا بالمناطق الواقعة تحت نفوذ هيئة تحرير الشام.

يدير المعبر كادر مدني ويشرف عليه أمني الحدود المقرب من زعيم هيئة تحرير الشام “الجولاني”.

وتدخل البضائع عن طريق التجار مرتبطين بشبكة علاقات مع أمنيين وأمراء من “تحرير الشام”، كما أفادت مصادر المرصد السوري بأنه يتم تهريب المواطنين وأخذ منهم مبالغ كبيرة عن طريق متنفذين في المعبر.

أما في مناطق سيطرة الفصائل اصطنعت الفصائل معبرين، أهمهما معبر معبر الغزاوية المقبل لدارة عزة وهو معبر تجاري وعسكري، حيث يشرف على إدارته من جهة عفرين فيلق الشام الموالي لتركيا، وهيئة تحرير الشام من جهة دارة عزة، في حين تفرض تحرير الشام رسوما على نقل المواد والمعامل والآليات إلى مناطق نفوذ الفصائل الموالية لتركيا، بينما يمرر فيلق الشام تلك المواد دون فرض رسوم.

كما يتواجد معبر مدني إنساني في المنطقة الواقعة بين دير بلوط التي يسيطر عليها فيلق الشام وبلدة أطمة التي تسيطر عليها هيئة تحرير الشام.

وكانت تربط مناطق سيطرة النظام مع مناطق نفوذ هيئة تحرير الشام والفصائل معابر عدة، تمكنت قوات النظام خلال عملياتها العسكرية السابقة من السيطرة على تلك المعابر، حيث لا يتواجد حاليا أي معبر مع قوات النظام ضمن مناطق نفوذ “تحرير الشام”.

وكان قيادي من تحرير الشام تحدث عن قيمة العائدات الشهرية التي تتجاوز 13 مليون دولار أمريكي من المعابر التي تسيطر عليها هيئة تحرير الشام.